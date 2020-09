Un nouveau médecin pour l'hôpital de Cilaos

Un nouveau médecin, le Dr Clément Lebreton a pris ses fonctions sur le site de Cilaos du CHU le 1er septembre dernier, en remplacement du Dr Serge Jarre, qui a pris une retraite bien méritée. Une excellente nouvelle pour le site de Cilaos, sa population et la poursuite des projets ambitieux de reconfiguration de l’offre de soins sur le site de Cilaos.



Dr Clément Lebreton, nouveau médecin responsable du site de Cilaos



Ses parents sont originaires de Cilaos ; c’est une des raisons qui a poussé Clément Lebreton à s’installer dans le cirque. « Cilaos, est pour moi une terre de cœur, mes parents sont originaires de Cilaos, et j’y ai passé la plupart de mes weekends en famille. Prendre soin de la population Cilaosienne était donc pour moi une évidence. »



Clément Lebreton, 32 ans, a quitté son île natale jeune, pour poursuivre ses études de médecine en Métropole. Quelques années plus tard il revient au CHU de La Réunion pour faire son internat, qui débouchera sur une thèse en 2019.



Très attaché au contact avec ses patients, son installation à Cilaos lui permet aujourd’hui de concrétiser son projet, il nous précise ainsi : « je n’ai pas hésité une seconde à déposer ma candidature à l’hôpital de Cilaos »



Prenant la suite de Serge Jarre, Clément Lebreton souhaite en premier lieu consolider tout ce qui fonctionne déjà, puis mettre l’accent sur les différents parcours de soins, afin de permettre une prise en charge optimale du patient même isolé au cœur de La Réunion, en lien avec les médecins spécialistes du site de St Pierre, dont la venue est programmée une fois par mois pour chaque spécialité.



« Je travaille avec une équipe compétente, dynamique et accueillante. Je découvre une activité très stimulante et variée. Nous sommes ici comme sur un bateau isolé mais pas totalement vu les moyens de communication actuels pour faire face aux multiples situations qui se présenteront. »



Une reconversion du site de Cilaos au plus près des besoins de la population



Le CHU de La Réunion, l’ARS et la Mairie de Cilaos travaillent depuis 2018 au projet de reconversion de l’hôpital de Cilaos. A ce titre, une Maison de Santé Pluridisciplinaire a été officiellement créée en début d’année sur le site de l’hôpital, en partenariat avec les professionnels de santé libéraux du Cirque. Elle propose un ensemble de services de proximité en faveur de la population et maintient une offre de soins de qualité dans cette zone éloignée.



Parallèlement, le CHU a porté une demande de création d’une unité de dialyse sur le Site de Cilaos, pour laquelle une autorisation d’implantation a été accordée par l’ARS en juillet dernier. Un important travail va désormais démarrer avec les équipes du CHU pour permettre l’installation de cette nouvelle activité en 2021, qui permettra aux patients dialysés du Cirque de poursuivre leurs soins en toute sécurité sur le site de Cilaos, évitant de longs déplacements à St Pierre.



Développement de la télémédecine



Le CHU entend également renforcer l’offre de soins de son site de Cilaos avec un recours accru aux dispositifs de Télémédecine, déjà opérationnel pour assurer la couverture des urgences du site en lien avec le Centre 15 ou le traitement des plaies et cicatrisations. D’autres spécialités, comme la psychiatrie, seront renforcées via les dispositifs de téléconsultations permet aux professionnels de santé d’être en lien rapidement avec le CHU Sud pour un diagnostic, un pilotage de soins, en cas d’urgence, quand la route est fermée.



Une réflexion engagée avec le Département et la Commune pour la prise en charge des personnes âgées



De même, le projet de reconversion du site de Cilaos a permis d’engager une réflexion autour de l’opportunité de développer une offre d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Le CHU de La Réunion travaille ainsi en partenariat avec le Conseil Départemental et l’ARS pour la création de lits d’EHPAD dans le cirque.



De nouvelles perspectives ambitieuses pour cet hôpital indispensable, dont le CHU soutient également la labellisation comme hôpital de proximité.



Toutes nos félicitations au Dr Lebreton pour sa prise de poste, et tous nos remerciements au Dr Jarre qui s’est tant investi au bénéfice des patients du Cirque de Cilaos.