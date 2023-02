A la Une . Un nouveau foyer de petit coléoptère des ruches détecté à La Réunion

La préfecture signale la détection d'un nouveau foyer de petit coléoptère des ruches à La Réunion et appelle tous les professionnels à signaler toute suspicion au vétérinaire qui suit leur rucher. Par LG - Publié le Samedi 4 Février 2023 à 08:41





L’Anses, saisie immédiatement de cette suspicion, a confirmé l’identification positive du ravageur.



Les mesures administratives de lutte requises, visant à éradiquer l’infestation, ont été notifiées au professionnel concerné. À ce stade, ce seul site est concerné.



Tout apiculteur, professionnel ou amateur, constatant ou suspectant la présence du ravageur Aethina tumida doit obligatoirement informer immédiatement le vétérinaire chargé du suivi de son rucher ou les services de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt : alimentation.daaf974@agriculture.gouv.fr ou 02 62 30 89 89.



Pour en savoir plus sur le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) Dans le cadre des mesures de surveillance renforcées mises en œuvre à la suite de la découverte du petit coléoptère des ruches en juillet 2022 dans le sud de l’île de La Réunion, la présence de ce ravageur a été détectée hier dans un rucher de Saint-Philippe au cours d’une visite de recontrôle d’un rucher.L’Anses, saisie immédiatement de cette suspicion, a confirmé l’identification positive du ravageur.Les mesures administratives de lutte requises, visant à éradiquer l’infestation, ont été notifiées au professionnel concerné. À ce stade, ce seul site est concerné.Tout apiculteur, professionnel ou amateur, constatant ou suspectant la présence du ravageur Aethina tumida doit obligatoirement informer immédiatement le vétérinaire chargé du suivi de son rucher ou les services de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt : alimentation.daaf974@agriculture.gouv.fr ou 02 62 30 89 89.