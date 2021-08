Culture Un nouveau film d’Aurélia Mengin sélectionné en festival

La réalisatrice Aurélia Mengin va présenter son nouveau film "Fornacis" au Spirit of Independance Film Festival à Sheffield en Angleterre. C’est la 25e sélection officielle pour ce film. L’artiste réunionnaise est également fière d’annoncer que son film "Klaüd" a également été récompensé en Australie. Par GD - Publié le Samedi 14 Août 2021 à 10:52

Le communiqué :



Je suis très heureuse de vous annoncer la 25ème Sélection Officielle pour mon long métrage FORNACIS au Spirit Of Independence Film Festival à Sheffield, en Angleterre ! Le Spirit Of Independence Film Festival met à l’honneur le nouveau cinéma indépendant international et fait la promotion de films qui ont réussi à se monter avec des petits budget. Je suis particulièrement fière de faire partie des 5 longs métrages sélectionnés et de représenter la France dans ce festival :



Je suis également comblée car FORNACIS est disponible sur AMAZON PRIME ANGLETERRE depuis 4 mois.



Je suis particulièrement enthousiaste car KLAÜD, le court métrage expérimental que j’ai réalisé durant le confinement pour la sortie de l’album du musicien Luke Kay, vient de remporter le Prix du Meilleur Clip à la G Biennale International Film Festival en Australie et compte aujourd’hui 15 Sélections Officielles en festivals internationaux.

Voici un lien de visionnage de KLAÜD :



Je profite de ces quelques lignes pour partager avec vous une interview vidéo réalisée par La Délégation Interministérielle pour l’Égalité des Chances des Français d’Outre-mer et la Visibilité des Outre-mer, parue à l’occasion du Festival de Cannes 2021 dans laquelle je raconte ma toute première fois à Cannes pour la sélection de mon court métrage MACADAM TRANSFERTS en 2011, il y a 10 ans déjà !

