Un nouveau décès du Covid-19 à Mayotte

Cette nouvelle victime est âgée de 41 ans et serait décédée quelques heures après son admission en réanimation. Le Covid-19 a pour le moment coûté la vie à 19 personnes depuis le début de l’épidémie. Au total, 1 419 cas ont été confirmés sur l’île.



627 patients sont officiellement guéris. 52 patients sont actuellement hospitalisés, dont 32 dans le service de médecine et 11 en réanimation. Depuis l’introduction du virus sur le territoire, plus de 5 700 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM et par le laboratoire privé.