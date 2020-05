A la Une ... Un nouveau décès à déplorer à Mayotte qui compte 1670 cas de coronavirus

​L'ARS Mayotte communique le nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus covid-19 dans l'île. Ce jeudi, Mayotte compte 1670 cas et un nouveau décès. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 15:35

1 670 cas de Covid-19 sont confirmés à Mayotte ce jeudi 28 mai. Au total, 21 décès sont à déplorer (+ 1 patient mahorais décédé à La Réunion suite une évacuation sanitaire).



39 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 19 dans le service de médecine et 9 dans le service de réanimation. 1 315 personnes sont guéries.



Le déploiement du module militaire de réanimation, et de ses 10 lits, se poursuit, avec l’arrivée ce matin à Mayotte de 25 personnels du service de santé des armées, qui renforcent les 16 personnels déjà présents aux côtés des équipes de réanimation du CHM, indique l'ARS de Mayotte.



Plus de 70 m3 de fret sanitaire ont également été approvisionnés. Le chargement, composé de médicaments, équipements de protection individuels (masques, gants, sur blouses, etc), d’écouvillons et réactifs pour la réalisation des tests de dépistage mais également de matelas techniques pour des lits supplémentaires de réanimation, a été réceptionné par le transitaire à l’aéroport de Dzaoudzi ce jeudi 28 mai.



