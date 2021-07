Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un nouveau chapitre pour CIMENDEF Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, la Présidente du Conseil Régional, Huguette BELLO, et la Sous-Préfète d’arrondissement, Sylvie CENDRE réalisent une visite de terrain à CIMENDEF ce vendredi matin 23 juillet 2021.

L’occasion de retourner dans ce bâtiment du centre-ville construit par la Ville. La délégation d’élu.es de Saint-Paul et de la Région Réunion se rend très rapidement compte de l’état actuel de ce site de 4 000 mètres carrés édifié sur 7 niveaux.

Le constat est unanime : la vocation première de CIMENDEF a été détournée pour en faire un Conservatoire à rayonnement régional.

Le moment est donc venu de faire revivre ce lieu culturel initialement conçu pour être un lieu de vie, d’échange et de partage destiné à accueillir le plus grand nombre.

Ce bâtiment appartient à tout.es les Saint-Paulois.es et à tout.es les Réunionnais.es. L’action de la Ville de Saint-Paul reste toujours guidée par la responsabilité et par le respect et la bonne gestion de l’argent public.

Le rayonnement de CIMENDEF C’est dans cet esprit qu’une nouvelle orientation sera donnée au bâtiment. Sa vocation doit se développer car le bâtiment visité ce 23 juillet apparaît manifestement sous-utilisé.

Moins de 400 personnes suivent les cours du Conservatoire à rayonnement régional. Il y a un besoin urgent de développer le rayonnement de CIMENDEF. À la fois pour les habitant.es de Saint-Paul mais aussi pour les habitant.es du Bassin de vie de l’ouest de La Réunion.

Très rapidement, la Ville de Saint-Paul et la Région Réunion proposeront de manière concrète les moyens d’actions qui permettront de redonner vie à CIMENDEF pour lui redonner un rayonnement plus important.







Dans la même rubrique : < > Don du sang : Mobilisons-nous ce mercredi 28 juillet ! Impulser la dynamique territoriale via les mairies annexes