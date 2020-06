A la Une .. Un nouveau cas importé (évasan) de coronavirus à La Réunion ce lundi

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment un nouveau cas de coronavirus COVID-19 enregistré à La Réunion ce lundi 22 juin à 15h00, soit un total de 507 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Il s’agit d’un cas importé issu d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale. Par Amandine Dolphin - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 16:56 | Lu 431 fois

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 22 juin 2020



504 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 72% sont des cas importés.





