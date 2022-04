Un nouveau Chef d’orchestre à la tête de l’Agence Régionale de Santé

Nommé Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Réunion (ARS) au conseil des ministres de ce mercredi 6 avril 2022, M. Gérard Cotellon, quitte son Île natale de la Guadeloupe pour se rendre à l’île de la Réunion du côté de l’avenue de Georges Brassens.



L’avenue Georges Brassens ne semble pas être un hasard, puisqu’il est aussi un passionné de musique dont la musique Afro-Américaine entre autres semble-il.



Ce fils de famille d’ouvriers de la Guadeloupe, rêvait d’être musicien de jazz avec les influences peut-être de Duke Ellington, Aretha Franklin, Ray Charles, Louis Armstrong et bien d’autres, deviendra dès ce lundi, le grand « Maestro » du personnel hospitalier de la Réunion.



C’est la quatrième nomination, depuis la naissance de l’Agence Régionale de Santé de la Réunion/Mayotte en 2010, issue de la loi Hôpital, Patient, Santé Territoire dite loi HPST du 21 juillet 2019.



A ce jour, quatre directeurs généraux (2 femmes et 2 hommes) ont été nommés à l’ARS de la Réunion : Mme Chantal De Singly de 2010-2015, M. François Maury 2015-2018, de Mme Martine Ladoucette sur le départ 2018-2022 et enfin M. Gérard Cotellon qui prend les reines de cette institution dès ce lundi.



S’il arrive de la Direction du Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe (CHUG) occupant le poste Directeur Général depuis 2018. M. Gérard Cotellon a immergé plus de trois décennies dans le monde hospitalier. Un monde qu’il connait de l’intérieur au vu de son parcours extraordinaire pour ce fils des Outre-mer.



D’un infirmier au Directeur Général d'ARS



Sa carrière démarre en tant qu’infirmier en 1984 en Métropole à Raincy-Montfermeil, puis sur son Île natale en 1990 où il exerce comme infirmier psychiatrique à Saint-Claude, et quelques années plus tard obtient un poste de cadre de santé.



En Métropole en1995, il s'inscrit à l'École des Hautes Études en Santé Publiques. A partir de 2002, il est nommé directeur de soins à Versailles, puis directeur d’hôpital sur plusieurs fonctions (affaires médicales, relations sociales, directeur de cabinet de Martin Hirsch DG de l’AP-HP en 2014), ensuite DRH en 2015 toujours à l’AP-HP (source du journal du CHUG).



La suite s’écrit à la date du 27 août 2018, nommé par décret du Président de la République Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe (DGCHUG).



Pour s’achever vers une nouvelle aventure qui s’ouvre de nouveau à lui, suite à sa nomination en conseil des ministres, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Réunion.



Gravissant les échelons un à un pour s’occuper des postes de hautes fonctions d'État, ce fils des Outre-mer nous a démontrés que « nout’ tout’ lé kapad », nos enfants sont aussi capables d’être la fierté des îles demain.



A présent, c’est à vous M. le Directeur Général d’impulser et de jouer votre propre partition, maintenant que vous être le Chef d’orchestre. C'est à vous de battre la mesure afin que les musiciens restent synchronisés, car à la fin, ce sera toute la population bercée par votre musique verra la vision de votre œuvre.