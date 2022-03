Un nourrisson abandonné chez un voisin à Mayotte

C'est tout simplement un nourrisson d'à peine un mois qu'un homme est venu déposer chez son voisin car sa compagne venait de le quitter... Sur son compte Facebook, la Police relate ce qu'il s'est exactement passé : "Ce samedi 26 mars 2022, un requérant, affolé, faisait appel à la police nationale de Mayotte. Il relatait à l'opérateur radio du 17 police secours une histoire bien singulière.



En effet, un de ses voisins lui avait confié son nourrisson, d'à peine 1 mois, après le départ précipité de la maman pour cause de séparation. Il expliquait avoir rappelé le père, quelque temps après, pour qu’il vienne récupérer son enfant. Ce dernier refusait, et semblait ne pas se préoccuper du devenir de l'enfant. La mère, quant à elle, était injoignable.



Les enquêteurs de la Police Judiciaire se déplaçaient immédiatement sur place et récupéraient le bébé. Examiné au CHM, il paraissait ne pas avoir été maltraité et était confié à la CRIP en famille d’accueil. Les investigations menées sur place permettaient de localiser le logement insalubre dans lequel vivait la famille et d'identifier les parents.



Contactés et invités à se présenter au commissariat, ils se présentaient et étaient placés en garde à vue pour des faits de délaissement de mineur de moins de 15 ans. Entendus, ils auront à répondre des faits devant la justice.

Souhaitons à cet enfant un avenir plus radieux.".