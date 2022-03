Un niveau de progression faible mais en progression à Mayotte

Le niveau de diplôme reste faible à Mayotte, mais l’enseignement supérieur se structure peu à peu, note l'Insee. Le niveau de formation des natifs et des natives devrait donc continuer à progresser dans les années à venir. Les professions libérales qui requièrent une longue formation restent par contre particulièrement rares, est-il précisé.



L'institut de la statistique relève en outre une élévation spectaculaire du niveau de formation chez les femmes nées à Mayotte : en 2017, la moitié des natifs diplômés du supérieur sont des femmes (49 %), soit une part nettement plus élevée qu’en 2002 (27 %)



Seuls 12 % des habitants sont diplômés du supérieur



Le niveau de formation reste faible à Mayotte : seuls 12 % des habitants sont diplômés du supérieur contre 17 % en Guyane, 20 % dans les autres Drom et 27 % en moyenne dans les régions de la France de province. Mais les structures d’enseignement post-collège sont récentes à Mayotte. Aussi, la poursuite des études au-delà du bac impose-t-elle bien souvent un départ de Mayotte.



De plus en plus de cadres dans les années à venir



Dans les années à venir, les personnes nées à Mayotte pourraient occuper de plus en plus fréquemment des postes de cadre. Entre 2012 et 2017, chaque année, 220 cadres supplémentaires sont en emploi à Mayotte : 54 % d’entre eux y sont nés.



Parmi les 4.800 cadres en emploi à Mayotte en 2017, 4 sur 10 sont enseignants certifiés ou agrégés de l’enseignement secondaire ou supérieur, soit 1.900 personnes. Les personnes nées à Mayotte occupent 500 des 1.900 postes dans l’enseignement, soit 27 % de ces postes.



Au-delà de l’Éducation nationale, plus de 1.200 habitants sont aussi cadres de la Fonction publique. Parmi eux, près de 400 natifs travaillent comme cadre dans les collectivités territoriales où ils sont largement majoritaires (69 %).



Au total, 73 % des cadres travaillent dans le secteur public à Mayotte, une part encore plus importante pour les femmes cadres (81 %).



Peu de places dans le privé pour les cadres Mahorais



Avec peu d’industrie et une activité économique dominée par des petites entreprises, le secteur privé n’offre que peu de places aux cadres. Les professions libérales restent particulièrement rares à Mayotte. La densité médicale par exemple y est très faible car les médecins et dentistes s’installent peu en libéral.



Que ce soit parmi les professions libérales, les médecins de l’hôpital ou les chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus, les natifs et natives sont encore très peu représentés.1.700 natifs de Mayotte occupent un emploi de cadre sur l’île. Au-delà de l’île, plus de 400 natifs de Mayotte occupent aussi un poste de cadre ailleurs en France en 2017.