Un navire vraquier est en difficulté au large de Saint-Philippe

Le navire bat pavillon britannique. Il venait de Singapour et devait se rendre à Maurice, selon le site de suivi du trafic marin, MarineTraffic.



Le communiqué de la préfecture :



Le vraquier de 317 mètres « WUGANG HAOYUN » battant pavillon britannique a été signalé vers minuit en panne de propulsion dans le Sud de La Réunion.



Dans la demi-heure, le préfet de La Réunion a transmis à l’armateur du navire une mise en demeure lui demandant de faire cesser immédiatement le danger. Compte tenu de la position du navire et de la dérive observée le rapprochant dangereusement de la côte, dans la nuit 2 remorqueurs du Port (VOLCAN et BOUGAINVILLE) ont été réquisitionnés par le préfet. Dans le même temps, le BASOM « CHAMPLAIN » des FAZSOI a reçu l’ordre d’appareiller de son mouillage de Saint Paul pour se rendre sur la zone. Le bâtiment pourra ainsi assurer une mission de surveillance des opérations et engager si besoin une équipe d’évaluation à bord du navire.



En parallèle, l’armateur a affrété le navire de servitude « VASILEIOS P » pour porter assistance au navire et procéder aux réparations.



Ce matin, les moyens sont arrivés sur la zone à 9 miles nautiques au Sud de la côte et ont commencé les opérations.

Un des deux remorqueurs, arrivé sur zone tente actuellement de passer une remorque et le « VASILEIOS » transborde des moyens humains et matériels à bord. Le BSAOM « CHAMPLAIN » est placé en mission de surveillance autour du navire et va mettre en œuvre une équipe pour investiguer l’avarie.



L’objectif est de prendre en remorque au plus vite le « WUGANG HAOYUN » pour l’écarter de la côte. Les conditions météorologiques sont pour l’instant favorables aux interventions.