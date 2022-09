La grande Une Un navire avec à son bord 46 migrants sri-lankais attendu dans l'île dans la journée

Comme annoncé par de nombreux médias locaux, un navire avec à son bord 46 migrants sri-lankais s'apprêterait à accoster à La Réunion dans la journée. Repéré au large du sud de l'île Maurice, il sera escorté par un navire de la Marine nationale. Par NP - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 06:34





Depuis 2018, sept bateaux sont arrivés dans le département et près de

Le navire avait été aperçu puis contrôlé par les gardes-cotes mauriciens qui ont ensuite laissé les migrants poursuivre leur trajet vers La Réunion, rapporte plusieurs médias. La préfecture serait déjà prévenue de l'arrivée du navire, qui se trouve actuellement au sud de l'île Maurice, à 90 miles nautiques des eaux territoriales réunionnaises. "Il devrait arriver (à La Réunion) ce soir en fin de journée", confirme la préfecture.Depuis 2018, sept bateaux sont arrivés dans le département et près de 300 Sri Lankais se sont portés candidats au statut de réfugié politique.

