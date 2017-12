Un naufragé polonais retrouvé sain et sauf après 7 mois de dérive dans l'océan Indien

C'est un véritable miracle de Noël. Parti des Comores en mai dernier, Igor Zbigniew, de son nom, a passé sept mois à la dérive dans l'Océan Indien dans un navire de fortune. Le marin a été secouru lundi au large de La Réunion, à 8 km de la Pointe du Gouffre.



Le naufragé polonais était parti des Comores le 20 mai en direction de Durban en Afrique du Sud, mais tout ne se passera pas comme prévu nous apprend le Journal de l'île. Le moteur de son embarcation lâche et l'errance du marin commence alors, entre les côtes somaliennes et indonésiennes, avant d'être renvoyé par les vents en direction des Mascareignes. Pour survivre, il pêche et fait sécher du poisson et s'hydrate avec de l'eau de pluie.



Lundi, aux alentours de 7 heures du matin, il va croiser un voilier réunionnais à 8 km au large de la Pointe du Gouffre, qui alertera le CROSS Réunion.



Le centre opérationnel enverra la vedette de la SNSM Moïse Bègue au secours du naufragé, qui est ramené sain et sauf mais très amaigri à la darse du Port. Pris en charge par l'association "Les amis des marins", Igor veut désormais retrouver une vie normale, "retrouver du travail et pourquoi pas rester ici" indique-t-il au JIR.