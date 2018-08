Un nageur repère enfin Belivista, en danger de mort

Kelonia était à la recherche depuis plusieurs jours d’une tortue qui risquait de mourir, faute d'assistance humaine. Elle avait été aperçue avec un hameçon dans la gueule.Bonne nouvelle ce dimanche, la jeune tortue baptisée Belivista a été récupérée par Kelonia à midi dans le lagon, non loin de la Passe de l’Hermitage.Grâce à l’annonce dans les médias hier , un nageur a pensé à alerter Kelonia qui a immédiatement envoyé une équipe sur place. La tortue a été retrouvée à quelques mètres de là où elle avait été initialement observée dans la matinée. Elle a rejoint un bassin du centre de soins à Saint-Leu.Demain matin, elle fera l’objet d’une radio pour repérer la position de l’hameçon et décider du mode opératoire pour le retirer."La jeune tortue imbriquée avait été observée cette semaine au Sud de la Passe de l’Hermitage, avec près de 2m de fil de pêche qui pendait de sa bouche", rappelle le directeur de Kelonia."Elle a probablement avalé un hameçon et cassé la ligne qui y était attachée. Le risque le plus important était que le fil ne s’emmêle sur une patate de corail et que la jeune tortue soit bloquée et se noie", affirme Stéphane Ciccione qui rappelle que les tortues imbriquées sont carnivores et peuvent mordre sur des appâts posés par les pêcheurs.