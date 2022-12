Un mystérieux cimetière de requins découvert au fond de l'océan

Alors qu’ils se dirigeaient vers les îles Cocos, des chercheurs à bord d’un navire exploité par l’agence scientifique nationale australienne sont tombés sur 750 dents de requins dans les profondeurs de l’océan Indien, rapporte Futurism. Ce qui rend cette découverte spéciale, c’est que ces dents appartiendraient à des espèces de requins extrêmement vieilles, relayent nos confrères de 20 minutes.



Si l'on n'en sait pas beaucoup pour le moment sur ce drôle de cimetière, durant cette exploration, les scientifiques auraient également découvert une nouvelle espèce de requins qui ne serait présente qu’en Australie.



"L’ancêtre immédiat du requin mégalodon géant", aurait notamment été identifié, ont indiqué les explorateurs dans un communiqué.



Le mégalodon, ce monstre des mers, s’est éteint il y a environ 3,5 millions d’années. Il reste encore de nombreuses questions à son sujet, mais on parle ici d'un animal qui aurait pu mesurer jusqu’à 20 mètres de long et peser plus de 100 tonnes, précise Slate.