Communiqué "Un mouvement de grève nationale des médecins libéraux très réussi en métropole"

Communiqué du SML Réunion : Par N.P - Publié le Vendredi 6 Janvier 2023 à 12:00

Le SML Réunion peut se féliciter d’avoir justement cru à une très forte participation à la grève des médecins libéraux en métropole. Une participation métropolitaine exceptionnelle malgré l’opposition à la grève de 3 syndicats, la CSMF, MG et Avenir Spé-Le BLOC manifestement non suivis partout, à l’exception de la Réunion. Une forte participation métropolitaine concrétisée par le succès indéniable avec le SML de la manifestation d’hier à Paris du 05 janvier avec plusieurs milliers de participants. Le SML Réunion s’est avéré seul à la Réunion, et personne peu le nier, par des communiqués repris dans les médias et ses interventions à la radio et à la télévision à recommander et même réclamer la solidarité des médecins réunionnais envers leurs confrères métropolitains. Le SML Réunion apporte son total soutien au jeunes médecins, confrontés à et conscients d’un système de santé en faillite, soucieux d’un bel avenir pour l’exercice libéral de la médecine. Le SML Réunion demande aux médecins réunionnais d’être à leur écoute en se montrant solidaires. Le SML Réunion demande aux médecins libéraux réunionnais de le rejoindre.