Courrier des lecteurs Un mouton solidaire de l'évêque Gilbert Aubry

Par Georges Donald Potola - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 09:23





Ces derniers qui se prennent pour des grands philosophes LA KOUR, traitent les catholiques réunionnais de “ban mouton” “de gens peu instruits” “de personnes inculques confondant croyance et connaissance”. Et comme pour nous prouver leurs supériorités intellectuelles, ils le font à travers des “fonnkèr”.



De plus, ils accusent notre évêque Gilbert Aubry d’incitation à la haine au lieu de prêcher l’amour du Christ.



Or notre évêque n'a critiqué personne, il a simplement dit ce qu’il pense d’une loi et sa vision du couple. Donc, si on écoutait ces êtres supérieurs, le fait de dire qu’une loi est aberrante fait de vous un hors-la-loi. Il faut alors prévoir, des centaines de prisons pour tous les Français qui critiquent les lois.



On peut aussi remarquer que parmi ces philosophes la kour, se cachent quelques spécialistes de diatribe, des autoproclamés défenseurs de la culture, de la liberté d’expression, qui ont eu affaire dernièrement avec la justice. Ces derniers avaient alors mis en avant pour se défendre, la liberté d'expression, et aujourd'hui, ils reprochent à notre évêque, sa liberté de s'exprimer sur une loi.



Quant aux autoproclamés défenseurs de nos us et coutumes, je rappelle qu’à la Réunion un couple a toujours été un homme et une femme et qu’on a toujours pensé qu’un enfant est mieux équilibré avec un papa et une maman qu’avec 2 papas ou 2 mamans.



Et pour ces associations qui profitent de l’occasion pour justifier une future demande d’augmentation de leurs subventions, on ne les a pas entendus quand les 2 jeunes (Benjamin Ledig et Queen Paul) de la communauté LGBT avaient dansé à moitié nu dans une église devant la croix du Christ, en se déhanchant vulgairement, et même mimer une fellation.

On ne les a pas entendus non plus, quand le plus jeune avait récidivé quelques mois plus tard, en usant cette fois de l’ironie envers tous les chrétiens et toujours dans une église. Ils étaient où alors ces associations ?



Il est connu qu’en France et aussi à la Réunion, il ne faut surtout pas critiquer Israël qui tue des enfants palestiniens, sinon vous êtes accusé d’antisémite. Il ne faut pas critiquer les extrémistes musulmans, sinon vous êtes accusé d’islamophobe. Il ne faut pas critiquer le comportement de certains zoreil, sinon vous êtes accusé de raciste. Et maintenant, il ne faut plus dire non plus votre opinion sur une loi qui concerne la communauté LGBT, sinon vous êtes accusé d’homophobe.



Mais vous pouvez blasphémer, critiquer, salir, stigmatiser, tous les curés, les évêques, le pape et tous les catholiques même les traiter de moutons, de pédophiles, et promener ou danser nu dans les églises catholiques, car c’est la liberté d’expression.



Les philosophes la kour et ces associations savent bien qu’avec les autres confessions, la réplique aurait été violente voir dramatique, donc pour faire le buzz, récolter quelques dommages-intérêts, sans risque, mieux vaut insulter l’évêque, l’Église catholique et les moutons chrétiens, car le Christ nous a enseigné, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre.



Mais, cela ne nous fera pas changer d’avis, car même si l’homosexualité a toujours existé et tout à fait respectable, non pas seulement pour les catholiques, mais aussi pour des milliards d’êtres humains, un couple c’est et se sera toujours un homme et une femme et qu’un enfant pour son bon équilibre et son épanouissement a besoin d'un père et d'une mère.

Ce vacarme ne nous empêchera pas non plus de prêcher la morale et la rédemption dans ce bas monde pervertie par le vice et l’argent, où on banalise la débauche du corps humain comme un passe partout pour la réussite, la célébrité, la gloire, le pouvoir et la vie de star.



