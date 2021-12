Faits-divers Un motocycliste contrôlé le jour de Noël sans permis, sans protection et sous stupéfiants

Les forces de l'ordre ont réalisé au cours du week-end diverses opérations de contrôles routiers. 89 infractions ont été relevées par la gendarmerie, 79 par la police. Par N.P - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 06:21





- autres : 42 Du côté de la gendarmerie, le pilote d'une motocyclette a été contrôlé le 25 décembre alors qu'il circulait sans assurance, sans équipement de protection et sous l'empire de produits stupéfiants. Un autre pilote de deux-roues, non détenteur d’un permis de conduire et sans assurance, a été intercepté en état de récidive légale. "Le même, jour, trois véhicules ont fait l'objet d'une mise en fourrière administrative, dont les deux motocyclettes évoquées ci-dessus", précise la gendarmerie.Au total, 89 infractions ont été relevées lors de ce week-end de Noël, dont 7 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 54 excès de vitesse. 7 permis ont été retirés et 16 véhicules ont été immobilisés.Le bilan complet :Du côté de la police, ce sont 79 infractions dont 12 délits qui ont été relevés par les 70 fonctionnaires mobilisés pour l'occasion.Le bilan complet :