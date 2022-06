A la Une . Un motard en roue arrière sur la Route des Tamarins, un taxiteur drogué dans l'Est

Les gendarmes ont procédé à des contrôles routiers le soir de la Fête de la musique ainsi que ce matin. Par NP - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 16:56

Durant la soirée de la fête de la Musique, les motocyclistes de la B.Mo St-Paul et de la Rivière-St-Louis ont réalisé une opération de recherche des conduites addictives sur le secteur de la Saline-les-Bains. Plusieurs infractions graves génératrices d’accidents ont été sanctionnées dont 05 conduites sous l’empire d’un état alcoolique, 1 conduite sous l’emprise de stupéfiants et 01 conduite malgré une suspension du permis de conduire.



Trois délinquants routiers ont vu leur permis de conduire retirés immédiatement et leur véhicule prendre la direction de la fourrière.



Après une action de prévention diffusée ces derniers jours sur les P.M.V des grands axes routiers sur le thème de la « Circulation sur la voie de gauche », les motocyclistes de l’E.D.SR ont procédé à une opération de contrôle des flux sur cette thématique et sur le téléphone au volant, ce mercredi matin de 09 heures à 13 heures.



21 infractions ont été constatées dont 08 conduites avec téléphone tenu en main, 06 circulations à gauche, 01 défaut d’assurance, 01 conduite sous l’emprise de stupéfiants, 01 fourniture d’identité imaginaire, 02 vitres teintées, 01 échappement libre. 02 véhicules ont fait l’objet d’une mise en fourrière.



Carton Rouge :



Sur le secteur Ouest, un motocycliste a été intercepté et verbalisé alors qu’il effectuait un "wheeling" avec son engin sur le viaduc de St-Paul.



Sur le secteur Est, un chauffeur de taxi a été contrôlé positif aux stupéfiants. Son permis de conduire a été retiré immédiatement et son véhicule a été placé en fourrière. Ce professionnel de la route devra expliquer son comportement devant le tribunal judiciaire de St-Denis dans les prochaines semaines.