Un motard d'une vingtaine d'années perd la vie à Saint-Louis

Une collision entre une voiture et une moto s'est produite ce lundi matin rue Verval à la Rivière Saint-Louis.



Le motard a été pris en charge par les pompiers et le SMUR. Malgré les tentatives de réanimation, son décès a été prononcé lors de son transfert vers le CHU de Terre Sainte. Le motard avait environ 25 ans selon les premiers éléments à disposition des autorités.



Trois autres personnes ont été blessées légèrement dans ce terrible accident en ce 1er janvier.



A noter que la tension était vive après l'accident entre certains individus, ce qui a obligé les pompiers à évacuer au plus vite les blessés alors qu'ils étaient pris en charge sur place.