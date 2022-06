A la Une . Un mort et un blessé grave lors d'un contrôle routier à Paris, 3 policiers en garde à vue

Les forces de l'ordre ont ouvert le feu alors qu'un conducteur qui avait refusé d'obtempérer au moment d'un contrôle routier a renversé un policier. La passagère a été tuée et le conducteur gravement blessé. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 6 Juin 2022 à 07:19

Les faits se sont déroulés samedi matin à Paris. Il est 11 heures lorsqu'un policier remarque une voiture où un passager ne porte pas sa ceinture. Les forces de l'ordre demandent alors au conducteur de s'arrêter, mais celui-ci n'obtempère pas.



Les fuyards se retrouvent coincés quelques minutes plus tard dans un embouteillage à Barbès. Les policiers qui les poursuivent à vélo les rattrapent. Le conducteur aurait alors fait mine de couper le moteur avant de redémarrer en trombe. C'est alors qu'il reverse un policier et que les trois autres font usage de leur arme à feu.

Le conducteur est touché au torse, il est gravement blessé. Sa passagère reçoit une balle à la tête et a succombé à ses blessures. Le véhicule s'est finalement arrêté un peu plus loin dans une rue remontée à contre-sens, bloquée par une voiture qui arrivait en sens inverse. L'homme a tenté de prendre la fuite à pied mais a été interpellé. Il est actuellement hospitalisé en réanimation.



Les trois policiers qui ont ouvert le feu ont été placés en garde à vue et sont actuellement auditionné par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Une enquête a été ouverte par le Parquet de Paris pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé.