A la Une . Un moniteur d'auto-école contrôlé positif au cannabis





77 autres infractions ont été relevées par les gendarmes en agglomération de Saint Benoît sur la RN 2 et en agglomération de La Rivière des Pluies sur la RN 102. 44 usages de téléphone ou distracteur, 15 non-respects du feu de signalisation rouge, 4 non-ports de la ceinture…



Un automobiliste a été contrôlé téléphone à la main alors qu’il téléphonait mais également sans permis de conduire valide.



"Au regard de ce triste bilan, les gendarmes appellent à la responsabilité des usagers afin de faire baisser le nombre d'accidents sur nos routes réunionnaises". Un moniteur d’auto-école a, hier, été controlé lors d’une opération de lutte contre l’insécurité routière, menée par la BMO de St-Benoit entre 8 et 12h. Alors qu’il donnait un cours avec un motocycliste, l’homme a d’abord été surpris téléphone au volant. Son test aux stupéfiants s’est ensuite révélé positif au cannabis. Son permis lui a été retiré sur le champ.77 autres infractions ont été relevées par les gendarmes en agglomération de Saint Benoît sur la RN 2 et en agglomération de La Rivière des Pluies sur la RN 102. 44 usages de téléphone ou distracteur, 15 non-respects du feu de signalisation rouge, 4 non-ports de la ceinture…Un automobiliste a été contrôlé téléphone à la main alors qu’il téléphonait mais également sans permis de conduire valide."Au regard de ce triste bilan, les gendarmes appellent à la responsabilité des usagers afin de faire baisser le nombre d'accidents sur nos routes réunionnaises". Nicolas Payet Lu 1413 fois







Dans la même rubrique : < > Accident des Camélias : Le motard est décédé Accident aux Camélias : Des témoins donnent une autre version