« Un monde métissé » par des écoliers du Ruisseau

Chloé, Kéan, Nolwenn, Shaïna, Julie, Jash… sont heureux de présenter leur dessin de « monstre » né de leur imaginaire et d’un métissage entre différents animaux, de végétaux, des costumes des personnages observés dans le monde entier. Des pumas, au faux-air de chats aux moustaches de rayons laser portant un casque… il n’y a pas de frontière à leur imagination.



Depuis le 5 avril, le Studio Pimeja, composé des réalisateurs de film d’animation, Simon Feat (peintre et réalisateur) et Bérénice Motais de Narbonne (réalisatrice et dessinatrice) accompagnent les enfants dans la création de leur film d’animation dans le cadre des Ateliers Médicis. « Il s’agit d’un programme création en cours destiné aux jeunes diplômés de l’école d’art. Nous bénéficions d’une bourse de résidence avec un travail personnel avec obligation de partage », précise Simon Feat à propos des Ateliers Médicis.



Du dessin à la peinture des personnages en passant par l’animation, la prise de son et le montage, il n’aura fallu que quelques semaines aux petits écoliers pour créer un monde imaginaire avec, pour décor, une fresque de notre île signée Bérénice Motais de Narbonne. En 10 séances de 10 demi-journées, ils ont restitué ce jeudi un court-métrage de quelques minutes composé de petites saynètes avec leur personnage… tout en action !



« Nous avons beaucoup de projets autour du cinéma, cela fait une dizaine d’années déjà que notre école est investie dans les arts visuels. Dans le programme scolaire, cette activité s’inscrit dans l’histoire de l’art et animation. Par ailleurs, le chant que l’on entend au début de la vidéo est interprété par les élèves de la chorale de l’école », termine le professeur Bosc.