Un monde aquatique à la Crèche Raharianne à Saint-Paul

La crèche Raharianne a pu bénéficier de deux interventions de Charlotte BOIRON pour prendre le temps de connaître et d’appréhender cet univers mystérieux qu’est l’eau avec des ateliers photos aquatiques entre enfants et parents.

Lors de la première séance qui s’est déroulée le 06 octobre dernier, l’artiste s’est présenté en fin de journée à la crèche située à Saint-Paul de 15h30 à 17h30. Les parents ont été prévenus par mail et par voie d’affichage de la présence de l’artiste pour des ateliers.

C’est une trentaine de parents qui ont pu participer à l’atelier avec leur enfant ! Un vrai moment privilégié et convivial entre parents et enfants.

Cette première journée de découverte de l’atelier mettait en scène des photos de mains et de pieds des marmailles accompagnés des parents : une fin d’après-midi joyeuse où les enfants ont adoré s’amuser dans l’eau.

La deuxième séance a eu lieu le 27 octobre lors d’une séance de piscine qui s’est déroulée de 10h30 à 11h15. Ce sont six parents de la crèche Raharianne qui ont pu assister à cet atelier avec les enfants.

Lors de cette résidence artistique, les parents se sont prêtés au jeu et ont fortement apprécié les moments passés avec leur enfant. Les photos réalisées ont permis de marquer les liens familiaux et les émotions partagées entre parents et enfants !

L’objectif a été atteint pour sublimer l’instant en utilisant les mouvements, les couleurs et la lumière de l’eau avec les marmailles de la Ville de Saint-Paul.