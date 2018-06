Un moment de rêve pour les marmailles de 1000 Sourires

Lucas Tousart, milieu de l’Olympique Lyonnais et capitaine de l’équipe de France Espoirs, Valérie Gauvin, attaquante du Montpellier HSC et de l’équipe de France féminine étaient les parrains de la 10e édition de l’opération “Foot en VIM” (Very Important Marmailles). Ils ont été rejoints sur le terrain par un invité surprise : Claudio Beauvue, en vacances à la Réunion et qui évolue dans le championnat espagnol au CD Leganés et enfin, Fabrice Abriel, consultant Canal +, ex- footballeur professionnel (OM, OGC Nice ...) et parrain de l’association depuis 2010.