Société Un moment de Rêve pour les enfants de 1000 Sourires avec les joueurs du PSG

Les petits Réunionnais de l’opération « S’envoler vers le Rêve… » ont rencontré les stars du Paris Saint-Germain.



Ils ont eu le privilège d’avoir une séance de photos et de dédicaces avec une pléiade d’internationaux avant d’assister à leur séance d’entraînement.



Une journée d’exception : ils avaient visité les coulisses du Parc des Princes dans la matinée.



Après être entrés dans l’enceinte particulièrement sécurisée du centre Oreedoo, les marmailles se sont alignés face à la porte d’accès du vestiaire des joueurs.



Ces derniers, avant de se rendre à leur séance d’entraînement, se sont arrêtés un moment avec les petits de l’association 1000 sourires pour des photos et dédicaces.



Un privilège pour ces enfants qui sont des fans inconditionnels des champions de France !



Surtout en sachant que la majorité des joueurs qu’ils ont rencontré s’apprête à participer au Mondial 2018 au mois de juin en Russie.



C’est Thiago Silva, le capitaine de l’équipe, qui fait son apparition en premier.



L’international brésilien a serré la main de tous les enfants avant de signer leurs tee-shirts et de se prêter au jeu des photos.



Tout sourire, Adrien Rabiot arrive à sa suite et se dirige tout droit vers nos petits Réunionnais. Ces derniers n’en reviennent pas !



Ils ont également eu la chance de voir Thiago Motta, qui a joué son dernier match avec le PSG ce samedi. Accompagné de ses deux petites filles, le milieu de terrain a pris un temps pour saluer les enfants.



Même chose pour le jeune prodige Kylian Mbappé qui s’est gentiment approché des supporters péi tout heureux de voir leur idole en vrai. Ils réalisent le rêve de tous les petits footballeurs…



Marquinhos, Giovanni Lo Celso, Alphonse Areola, Kevin Trapp, Xavier Pastore, Hatem Ben Arfa… La rencontre s’est poursuivie en toute simplicité avec les stars du ballon rond.



Ibrahim Ingar, Président de l’Association 1000 Sourires joue le rôle d’ambassadeur en remettant aux joueurs un panier garni de spécialités de La Réunion et en leur expliquant en quelques mots le voyage des enfants.



- Ils ont assisté à la séance d’entraînement - Les marmailles se sont ensuite rendus dans l’espace des invités du camp des Loges afin d’assister à l’entraînement de leur équipe favorite.



Une séance importante : c’était la première depuis leur victoire en Coupe de France face aux Herbiers ce mardi aux Stade de France.



Nos petits Réunionnais y ont d’ailleurs assisté !



Cette belle rencontre avec les membres du PSG en présence de Fabrice Abriel, consultant Canal + et parrain de l’association, a conclu une journée déjà plus qu’exceptionnelle.



Les enfants ont pu découvrir les coulisses du Parc des Princes. Et la surprise avait été bien gardée par Ibrahim Ingar. Les petits Réunionnais ignoraient jusqu’à la dernière seconde qu’ils allaient pouvoir visiter le site sportif emblématique. Un moment d’exception qui restera sans nul doute gravé dans la mémoire de ces petits fans de football.



