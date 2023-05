Un mois pour adopter le vélo... pour la vie !

La CIVIS a rejoint l'opération nationale "Mai à vélo", une démarche fédératrice et festive qui a vocation à rassembler autour du vélo.C'est l'occasion pour chacune et chacun de découvrir ou redécouvrir cette mobilité active et son territoire grâce à des animations et challenges locaux partout en France, pour fêter le vélo.Rejoignez dès maintenant le challenge du SMTR et tentez de remporter un des nombreux lots mis en jeu.Restez connectés pour ne pas manquer les événements sur le territoire de la CIVIS !