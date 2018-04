Un mois de service national obligatoire pour tous

Chargé de penser la mise en application de cette promesse du candidat Macron, le groupe de travail présidé par le général Daniel Menaouine préconise l'instauration d'une période de "brassage" en internat - et non en casernes -, consacrée à l'apprentissage des gestes de premiers secours et à des activités sportives.



Le caractère militaire du SNU serait donc très lointain. Hors de question par exemple d'apprendre le maniement des armes.



Ce "service" d'un mois serait le seul à caractère obligatoire, l'engagement par le service civique ou la réserve demeurant fondés sur le volontariat. Le rapport recommande également qu'un "enseignement de défense" soit dispensé dans les collèges et lycées.