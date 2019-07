Un mois de juin pluvieux mais aussi plus chaud que la normale

Les températures



L’écart pour la période 1981-2010 pour la température moyenne est de +0,9°C (6ème rang des plus élevés) alors que l’écart pour les températures minimales est de +1,3°C (2ème rang des plus élevés) et de +0,5°C pour les températures maximales, indique Météo France ce mardi.



L'épisode pluviométrique



Pour la période du 24 au 27, La Réunion est soumise à une advection en basse couche d’air chaud et humide qui devient instable à l’arrivée d’un thalweg d’altitude. Des pluies conséquentes se produisent du Nord au Sud-Est et en particulier dans les Hauts, du Cirque de Salazie à la région du Volcan.



Les cumuls de pluie en 4 jours dépassent les normales mensuelles sur plusieurs postes : Takamaka (468 mm), Le Baril (397 mm), Plaine des Palmistes (390 mm), Bellecombe- Jacob (362 mm), Bellevue Bras-Panon (280 mm), Mare à Vieille Place (242 mm), Commerson (208 mm) ainsi que Belouve (200 mm).



Ailleurs, on remarque 540 mm dans les Hauts de Ste- Rose, 282 mm à Salazie, 275mm à Chemin de Ceinture, 247 mm à Bras-Pistolet et 223 mm à Plaine des Fougères. À noter que ces pluies bénéfiques ont permis de combler un peu les forts déficits cumulés depuis le début de l’année.