A la Une . Un missile Sarmat atteindrait Paris "en 200 secondes" selon la télévision russe

Une carte diffusée à l’antenne de la chaîne Russia Today montrant le temps qu’il faudrait pour que des armes nucléaires atteignent les principales villes européennes et des commentateurs qui n’excluent pas leur utilisation, voici le décor auquel ont droit les téléspectateurs de la télévision Russia 1. Par LG - Publié le Samedi 30 Avril 2022 à 16:57

"Soit nous perdons en Ukraine, soit la Troisième Guerre mondiale commence. Je pense que la possibilité d'une Troisième Guerre mondiale est plus réaliste (…) L’idée que tout se termine par une attaque nucléaire me semble être le scénario le plus probable, à mon grand désarroi, mais c'est inévitable", a affirmé Margarita Simonian, directrice de la chaîne Russia Today dans une émission.



Le tout illustré par une carte montrant qu'un missile russe "Sarmat" qui serait basé à Kaliningrad pourrait atteindre Paris en 200 secondes, la capitale allemande Berlin en 106 secondes ou encore Londres en 202 secondes.



Ce débat sans complexe sur l'utilisation de ces armes de longue portée arrive après des déclarations tout aussi menaçantes du chef de la diplomatie russe et du président de la fédération de Russie.

Dans une interview télévisée accordée à la chaîne russe Channel One lundi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, estimait qu'il existe un risque "sérieux" de Troisième Guerre mondiale. Sergueï Lavrov accuse les pays de l'alliance militaire de l'OTAN de promouvoir une guerre "par procuration" en Ukraine en offrant des armes et de l'aide aux Ukrainiens.



"Si quelqu'un a l'intention d'intervenir dans les événements en cours et de créer des menaces stratégiques contre la Russie, cela sera inacceptable pour nous. Ils devraient savoir que les frappes que nous mènerons en représailles seront fulgurantes", avait quant à lui déclaré Vladimir Poutine mercredi en s'adressant aux parlementaires russes.



"Nous avons tous les outils pour cela, des choses dont personne d'autre ne peut se vanter de disposer actuellement. Et nous ne nous vanterons pas, nous les utiliserons si nécessaire. Et je veux que tout le monde le sache", avait-il ajouté.