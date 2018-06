Un ministre belge et l'Aquarius : "Ils sont originaires du Bangladesh, où il n’y a pas de guerre"

Theo Francken est l'actuel ministre belge en charge des questions d'immigration. Il est également une figure du parti nationaliste flamand NV-A et il multiplie depuis plusieurs mois les prises de position contre la submersion migratoire musulmane qu’affronte l’Europe.



Suite à l’arrivée du navire "Aquarius" avec à son bord plus de 600 migrants clandestins, il s’est une nouvelle fois exprimé sur Twitter: "Parmi les migrants illégaux qui arrivent en Espagne, beaucoup sont originaires du Bangladesh. C’est à 9.000 km de la Libye et il n’y a pas de guerre. Ils prennent un avion via la Turquie vers Tripoli avant de partir en bateau vers l’UE. De quel droit entrent-ils dans l’Union européenne? Que sommes-nous en train de faire?"