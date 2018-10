Un mini-stage de foot et de hand pour les marmailles à Villèle

Amener les enfants qui font du sport à l’école à s’inscrire dans un club sportif. Voici l’objectif du mini-stage gratuit de handball et de football réservé aux enfants, âgés de 7 à 11 ans, scolarisés à Villèle et à Saint-Gilles-les-Hauts.



Ce stage se tient depuis ce lundi 15 octobre et s’achèvera ce vendredi 19 octobre 2018 au complexe sportif du quartier de Villèle. Ce jeudi 18 octobre, 40 footballeurs et 26 handballeurs profitent des conseils des éducateurs intervenants dans les établissements scolaires. Ces derniers se satisfont des bons retours liés à ce projet et voient le niveau s’améliorer.



Leur objectif: amener les plus petits à adhérer à des clubs sportifs. Ce dispositif expérimental s’inscrit dans le cadre du Projet éducatif et social de la commune saint-pauloise. Le but reste de créer une passerelle entre les éducateurs et l’Éducation nationale. Les premiers proposent aux enfants des cycles d’apprentissage en foot et en hand sur 12 à 15 séances.



Le même éducateur approfondit l’activité durant 5 matinées gratuites. Les marmailles du club environnant sont ensuite invités à s’inscrire gratuitement sur le stage. Le but reste de renforcer des liens de camaraderie et d’échange. Le cadre technique du club sur ce mini-stage permet de se faire connaître auprès de ce type de public et d’examiner les différentes méthodes de travail des éducateurs.



L’initiative permet également de proposer aux enfants non-licenciés un essai de l’activité en club pendant un mois. L’idée est qu’un marmaille du club en parraine un autre voire deux de l’école pour qu’il vienne s’entraîner avec lui. Au bout d’un mois, celui-ci sera adapté et la finalité est qu’il prenne une licence.