A la Une .. Un mini Terminator T-1000 qui passe à travers des barreaux voit le jour

Grace à la science, un mini Terminator T-1000 a vu le jour. Ce petit robot qui peut passer à travers des barreaux pourrait être utilisé dans le secteur médical. Par N.P - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 08:05

Des chercheurs de l'Université chinoise de Hong Kong ont réussi ont inventé un prototype capable de se rendre la ou les robots rigides ne peuvent pas accéder. Il s’agit du mini Terminator T-1000, construit à base de matériaux avec des propriétés particulières. Encore loin du concept T-1000, ce mini robot n'en est pas moins impressionnant.



Le gallium, qui possède la caractéristique intéressante d'avoir un point de fusion très bas et peut être contrôlé à distance, a été utilisé dans la confection du robot. Ainsi, le mini T-1000 est capable de franchir des obstacles que les robots rigides ne peuvent surmonter. Petits en taille, ces prototypes présentés sont capable de pénétrer dans des endroits difficiles d'accès.



Inspiré du concombre de mer, le mini Terminator T-1000 est également capable de bondir par-dessus des obstacles, d'escalader des murs ou de se dédoubler avant de se reformer.



Pour Carmel Majidi, l'un des ingénieurs responsables de la recherche, le mini Terminator T-1000 « n'est qu'une démonstration ponctuelle, une preuve de concept, mais des études beaucoup plus poussées seront nécessaires pour examiner comment cela pourrait vraiment être utilisé pour administrer des médicaments ou l'élimination de corps étrangers », rapporte le site Clubic.com.



It’s not exactly the T-1000—yet. But researchers have created a liquid metal robot that can mimic the shape-shifting abilities of the silvery, morphing killer robot in Terminator 2: Judgement Day. https://t.co/WapzrP4NwD pic.twitter.com/CjI3hK2nRu

— News from Science (@NewsfromScience) January 28, 2023