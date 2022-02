A la Une . Un mineur arrêté après une course poursuite dans les rues de Saint-Denis

Les policiers de Saint-Denis ont interpellé un individu mineur qui avait pris la fuite à bord d'un véhicule qu'il conduisait sans permis. Pour s'échapper, le chauffard a pris des risques et percuté plusieurs voitures sur son passage. Beaucoup de dégâts matériels sont à déplorer. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 20:48

Important déploiement des forces de l'ordre ce mardi après-midi dans les rues du quartier des Camélias. Les policiers, et notamment ceux de la brigade anti-criminalité, venaient de mettre fin à la course folle d'une voiture avec à son bord cinq occupants.



Le conducteur mineur qui n'avait pas le permis de conduire avait emprunté le véhicule à sa tante. Il avait embarqué ses dalons pour une petite virée. Mais à la vue soudaine de policiers croisés sur le chemin, il a pris peur. Voyant l'automobiliste en train de s'emballer, les forces de l'ordre ont tenté un contrôle avant de prendre le chauffard en chasse.



Une course poursuite a débuté dans le quartier de la Trinité pour se finir dans celui des Camélias. Entre temps, le véhicule des fuyards a percuté cinq autres voitures qui ont eu la malchance de croiser sa route. Bien heureusement, il n'y a eu aucun blessé.



Le conducteur est actuellement en garde à vue au commissariat de Malartic.



Les quatre très jeunes dalons seront entendus ultérieurement avant que le parquet ne décide du sort judiciaire éventuel à leur réserver.