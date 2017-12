Un militaire réunionnais accidentellement tué par son arme en Guyane

Un militaire Réunionnais a perdu la vie ce jeudi en Guyane. Le sergent Alexandre Chan Hasing, qui appartenait à la 1ère compagnie du 9ème Régiment d'Infanterie de Marine, revenait en pirogue d’une patrouille conduite dans le cadre de l’opération Harpie de lutte contre l’orpaillage lo rsqu'il a été accidentellement touché par sa propre arme. Il allait avoir 30 ans et était père de deux petites filles de 4 et 1 an.



Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame. Le sergent réunionnais allait avoir 30 ans.



"Depuis le début de cette opération 8000 militaires ont servi en Guyane. Chaque jour 300 militaires et gendarmes sont engagés dans la lutte contre l'orpaillage illégal", indiquent les Forces armées en Guyane dans un communiqué.