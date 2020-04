"La ville de Trois-Bassins a perdu un de ses enfants. Mais c’est plus largement la Réunion entière qui s’incline devant le sacrifice pour la France de l’adjudant-chef Olivier MICHEL. Un militaire émérite aimé de ses frères d’armes. Un mari et un père exemplaires. Le nom de l’adjudant-chef MICHEL vient compléter la liste déjà longue des Réunionnais tombés pour la paix dans notre pays.

J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et ses proches. Ainsi qu’aux Trois Bassinois. "



Didier ROBERT,

Président de la Région Réunion