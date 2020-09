A la Une ... Un militaire du PGHM de La Réunion décède dans un accident de parapente en Haute-Savoie

Pour mémoire, il y a moins de deux ans, un autre accident avait endeuillé le PGHM de La Réunion. L’adjudant Vincent François, 44 ans, avait trouvé la mort en décembre 2018 dans les Alpes suisses en pratiquant le base-jump (sport extrême qui consiste à sauter d’une falaise avec un parachute). Un militaire du PGHM de La Réunion est décédé ce mardi dans un accident de parapente en Haute-Savoie. L’adjudant-chef Jérémie Terryn était affecté au PGHM de Sainte-Marie depuis deux ans et se trouvait en permission au moment du drame.Selon les premiers éléments, le parapentiste est parti en autorotation avec sa voile et a décroché, ne pouvant éviter une chute de 200 mètres, rapporte le Dauphiné Libéré . Les secours n'ont rien pu faire pour réanimer le quinquagénaire, dont le décès a été prononcé sur les lieux.Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.Pour mémoire, il y a moins de deux ans, un autre accident avait endeuillé le PGHM de La Réunion. L’adjudant Vincent François, 44 ans, avait trouvé la mort en décembre 2018 dans les Alpes suisses en pratiquant le base-jump (sport extrême qui consiste à sauter d’une falaise avec un parachute).