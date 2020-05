A la Une . Un militaire du 2e RPIMa placé en détention provisoire pour violences conjugales Un homme de 28 ans comparaissait ce lundi dans le cadre de la comparution immédiate, pour des faits de violences avec une ITT de 5 jours commises le 16 mai dernier sur concubine, et ce, en état de récidive légale. Lui sont également reprochés des faits de violation de domicile, de violences sans ITT ainsi que des faits de violences habituelles pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 18 Mai 2020 à 17:58 | Lu 1086 fois

Les faits du 16 mai ont été commis sur sa petite amie du moment, rencontrée il y a quelques mois. Les faits de violences habituelles concernent son ex-concubine qui a également décidé de déposer plainte. Le prévenu, qui est militaire au 2e RPIMA de Saint-Pierre, est en fin de séjour et doit repartir prochainement en métropole. Il est fait état de 3 mentions sur casier judiciaire dont 2 pour des faits de violences.



Afin de répondre au mieux des faits qui lui sont reprochés et qu'il réfute, il a décidé de demander un délai pour préparer sa défense. Après une longue délibération, le tribunal a décidé de le placer en détention provisoire. La prochaine audience aura lieu le 24 juin prochain à 13h45. La juge a également prononcé, sur la demande de la défense, une expertise psychologique du prévenu.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité