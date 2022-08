Météo Un mercredi bien ensoleillé



Le début de la journée devrait être agréable à La Réunion, selon les prévisions de Météo France. Quelques averses devraient faire leur apparition dans le courant de la journée mais rien de bien méchant. Les températures restent douces. Par NP - Publié le Mercredi 17 Août 2022 à 06:46

Belle matinée en perspective avant le retour progressif des nuages. Les pentes se retrouvent à l'ombre de la grisaille des hauts mais les éclaircies perdurent une bonne partie de l’après-midi sur le rivage. Au cœur de l'île, les périodes ensoleillées accompagnent les cirques jusqu'en début d'après-midi. Peu d'averses sur l'île, seules quelques gouttes se produisent sur les hauteurs de l'ouest sans cumul significatif.



Les températures maximales sont relativement douces 25 à 27°C en bordure de mer.



Le vent de nord-est se fait remarquer le matin en baie de la possession et de St-Philippe (rafales 40 à 50 km/h) . La brise est relayée par un petit vent de sud sur les plages. La mer est agitée par la houle d'alizé ( 1.5 à 2 mètres), et la houle australe devient de plus en plus présente en journée sur l'ouest et le sud-ouest.