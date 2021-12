A la Une . Un membre du QG Zazalé condamné pour des violences sur un policier

Xavier et Félix sont fixés sur leur sort judiciaire ce mardi matin. Le tribunal correctionnel de St-Pierre vient de relaxer le premier et condamner le second à des heures de travail d'intérêt général pour avoir poussé un policier qui dressait des contraventions en marge d'une manifestation anti-passe en juillet dernier. Par IS - GD - Publié le Mardi 7 Décembre 2021 à 08:21





Jugés le 17 novembre dernier devant le tribunal correctionnel de St-Pierre, les deux hommes ont nié les violences et estimé être victime d'un procès politique : "Les Zazalé dérangent parce qu’on a un impact sur la conscientisation des Réunionnais".

Trois mois de prison avec sursis ont été requis à leur encontre par le parquet ainsi que la révocation d’un précédent sursis, le tout assorti d'une interdiction de manifester et de contact entre les deux prévenus durant un an.

En défense, les avocats avaient plaidé la relaxe soulignant



Ce mardi matin, le tribunal, après en avoir délibéré, a décidé de relaxer Xavier. Félix a été condamné à 70 heures de travaux d'intérêt général, 200 euros d'amende et 500 euros de frais de justice. Les deux hommes se sont montrés satisfaits à l'annonce de cette décision.





