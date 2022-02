A la Une . Un mélange d'épices "rougail saucisses"

Une instagrammeuse dénonce une "appropriation culturelle" dont sont victimes les Réunionnais. Une entreprise française a transformé les saveurs du rougail saucisses en un simple mélange d'épices. Par NP - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 14:25





Le rougail saucisses a été adapté avec plus ou moins de succès un peu partout dans le monde. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un rougail saucisses à la crème ni un rougail saucisses avec le grain qui hérisse le poil des Réunionnais, mais un produit surprenant. Une marque a décidé de créer un mélange d'épices pour proposer à tous un "voyage culinaire et gustatif en direction de La Réunion".



La composition du mélange laisse aussi l'instagrammeuse dubitative. On y trouve évidemment du poivre, de l'ail et du curcuma. Mais font aussi partie de la composition : du paprika, du curry et des herbes de provence !



