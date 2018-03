Education Un meilleur encadrement assuré pour les classes primaires à La Réunion Le ministre de l’Education Nationale l’avait promis: les écoles réunionnaises vont être renforcées. Plus de professeurs et de remplaçants et des dédoublements prévus pour les classes de CP REP et CE1 REP +.

L’Education Nationale a suivi la volonté du président de la République, qui était de renforcer les écoles au sein de l’Académie de La Réunion. Dès la rentrée 2018, le taux de professeurs passera à 6,16 professeurs pour 100 élèves, contre 5,89 en 2017.



Au total 3 881 postes de professeurs ont été créés, dont 183 ont été attribués au premier degré. Avec près de 660 élèves en moins pour la rentrée sur l’Académie de la Réunion, ces emplois vont permettre le dédoublement. A 100% pour les classes de CP REP (en Réseau d’Education Prioritaire) et à 50% minimum pour les classes de CE1 REP +.



Pour les écoles qui ne disposent pas de salles disponibles supplémentaires, les classes concernées seront prises en charge en co-enseignement par deux professeurs. En résumé pour la rentrée 2018, 302 CP seront dédoublés et 3 seront en co-enseignement en REP +, 273 CP dédoublés, 12 en co-enseignement en REP et 260 CE1 dédoublés et 23 en co-enseignement REP +.



Ce dédoublement préservera le dispositif de professeurs remplaçants. En 2017, 37 postes de remplaçants ont été créés et devrait augmenter à nouveau de 13 cette année. Ces postes supplémentaires participeront également au meilleur encadrement des élèves. Charline Bakowski Lu 1226 fois





