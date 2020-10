A la Une .. Un "massacre à la tronçonneuse" à St-Leu selon Extinction Rebellion

Extinction Rebellion dénonce le choix de la municipalité de Saint-Leu d’abattre l’un des rares arbres du centre-ville. Un ficus d’une cinquantaine d’années a été coupé par les services de la mairie au grand dam du mouvement écologiste et social qui dénonce ce choix dans un communiqué. Par NP - Publié le Mercredi 14 Octobre 2020 à 14:42 | Lu 407 fois

Le communiqué :



Extinction Rebellion vous informe que la mairie de Saint-Leu a abattu ce mardi 13 octobre un des rares gros arbres du centre-ville. C'était un ficus de 50ans qui abritait des milliers d'oiseaux juste en face du restaurant le lagon. Il était connu pour ça et on pouvait entendre le soir le chant de ses occupants ... Cela appartient désormais au passé, l'incompréhension est totale.



Nous dénonçons de manière générale, les choix faits par les équipes municipales sur la plupart des villes de notre île qui optent pour des solutions de facilité dès lors qu'un arbre est attaqué par des parasites et "menace" la sécurité des passants... Il est visiblement plus simple de les abattre que de sécuriser les rares espaces verts encore existants.

Dans le cas de ce ficus, il aurait pu être décidé de condamner quelques places de parking et de le haubaner pour éviter une chute, mais ce n'est clairement pas le choix qu'a fait la mairie de Saint Leu. Existe-t-il l'avis d'un professionnel indépendant, préalable à l'abattage ?

À la vue des photos prises par un passant qui a immortalisé le massacre, cet arbre, même s'il était attaqué par des longicornes, ne menaçait pas de s'effondrer vu la qualité du tronc qu'on peut apercevoir sur les photos.

Il est désolant de voir que les rares espaces végétaux qui abritent une biodiversité incroyable sont rasés sans la moindre considération pour les bienfaits qu'ils nous apportent : fraîcheur et ombrage en été ; espaces de protections pour des insectes et des oiseaux.

Chaque arbre est un monde où se retrouve une biodiversité. Le couper signifie que l'on détruit ce monde.



Pourquoi systématiquement couper tout ce qui nous menace ou nous dérange ? Il est temps de repenser notre rapport à la nature et de protéger les arbres par des lois. Nous pourrions alors porter plainte contre ce genre de pratiques mortifères.



On attend du maire de Saint Leu, M. Bruno Domen, qu'il compense la perte de cet arbre pour la biodiversité en replantant des dizaines d'arbres endémiques de bonne dimension dans le centre-ville, car il n'est pas acceptable de tout raser par facilité. La plantation prévue de quelques palmiers en remplacement du ficus n'est pas acceptable, car il est clair que des palmiers ne participent pas à la protection d'insectes ou oiseaux et n'apportent pas d'ombrage.



STOP à la végétation d'ornement, on veut le retour de la biodiversité dans nos villes bétonnées, on veut des arbres fruitiers !



Vous trouverez en pièce jointe 3 photos du carnage et aussi une photo de l'arbre avant le massacre.



Cordialement,

XR 974