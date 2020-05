Société Un masque jetable met plus de 400 ans à se décomposer

Ils disparaîtront après nous. Les masques jetables ont une durée de décomposition estimée entre 400 ans et 450 ans. Et même après leur dégradation, les molécules de polypropylène (un polymère qui s'apparente à du plastique) qu'ils contiennent continueront à constituer une pollution. Par Marine Abat - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 14:20 | Lu 185 fois

De quoi faire redouter un désastre environnemental, ces dispositifs n'étant pour l'heure pas recyclables, et pourtant utilisés en masse au quatre coins du globe, de manière accrue depuis la crise du Covid-19.



Et ce ne sont pas les seuls déchets à participer à ce fléau. Les gants (qui peuvent d'ailleurs être confondus avec des méduses ou d'autres types d'aliments par les tortues marines), et les lingettes, surutilisés depuis plusieurs semaines, font notamment partie du problème. Autant d'éléments qui risquent d'intensifier les dégâts déjà subis par notre planète, comme la pollution des océans. "Jetable" et "propre" ne sont pas synonymes

Une vidéo capturée en Méditerranée en montre d'ailleurs déjà les premiers effets. "Ça vous dit, cet été, de vous baigner avec le Covid-19 ?", interpelle Laurent Lombard, fondateur de l'association "Opération mer propre", à l'origine de ces images qui font froid dans le dos (voir vidéo ci-dessous).

Dans ce contexte, l’ONG ZeroWaste appelle à réduire la part d’équipements médicaux non lavables dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. "Le recours au jetable, dans l’urgence du début de la crise sanitaire, semble se transformer en une nouvelle normalité, sans que la question des alternatives possibles soit posée", tire-t-elle la sonnette d'alarme, rappelant que "jetable" et "propre" ne sont pas synonymes, et qu'"une surface peut être rendue propre sans passer par l'usage unique."



Donc à moins d'y être obligé, comme c'est le cas des soignants ou des malades, mieux vaut préférer un masque en tissu au masque jetable, et ne pas utiliser de lingettes ou de gants lorsque les circonstances ne les rendent pas obligatoires. Et en cas d'utilisation, au cas où il soit nécessaire de le préciser, il est impératif de les jeter dans une poubelle (enfermés dans un sac dédié), et non dans la nature. Car le plastique, c'est vraiment pas fantastique.







Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité