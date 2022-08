A la Une . Un marin sri-lankais obtient le droit de demander l'asile, deux autres essuient un refus

Six marins sri lankais ont accosté au Port ouest à bord d'un bateau de pêche ce dimanche 31 juillet. Après avoir subi un contrôle sanitaire minutieux, ils ont été conduits en zone d'attente à la Police de l'Air et des Frontières (PAF). Hier mardi, la situation de trois d'entre eux était examinée. La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est tombée. Par Régis Labrousse - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 19:28





SUR LE SUJET :



Bateaux Sri Lankais : Sept bateaux et 281 candidats à l'asile politique depuis 2018 La décision est tombée ce mercredi en fin de journée pour les trois premiers dossiers examinés. Deux d'entre eux n’ont pas obtenu l’autorisation d’entrer sur le territoire français. En revanche, un seul réfugié va pouvoir effectuer les démarches pour une demande d’asile. Son séjour à La Réunion peut donc se prolonger librement.