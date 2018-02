Un marin russe récupéré pour un problème médical

Hier matin, la pré-alerte sonne pour les sauveteurs en mer de Sainte-Marie. Un marin russe embarqué sur le "STOLT OCELOT" en provenance du Brésil et à destination de Taïwan doit être récupéré pour problème médical.



10H30, l'alerte est confirmée pour une intervention de la SNSM à 12H30, à 3 miles des côtes au nord de Sainte-Marie. 6 bénévoles, dont un médecin, prennent la mer pour récupérer l'homme et ses bagages. Au moment même de cette récupération bord à bord, un autre "Mayday" est relayé par le CROSS-Ru, l'adrénaline est de la partie, chacun se tient prêt à ré-articuler pour un sauvetage urgent !



Finalement, cette seconde alerte ne donnera pas lieu à intervention et la vedette SNS-255 "Moïse Bègue" regagnera le port de Sainte-Marie à 13H00. Le marin est confié à un transport sanitaire sur les quais afin qu'il puisse bénéficier de soins sur l'île.



Liberté de manœuvre à 13H15, chacun pourra reprendre ses activités habituelles…jusqu'à la prochaine !