Un marin décède sur le navire de pêche à la légine Le Saint André

Ce lundi, vers 17H45, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion a été informé d'une assistance médicale au profit d'un marin du palangrier "Saint-André".



Deux marins étaient à l'avant du navire quand un paquet de mer a projeté l'un d'entre eux à la mer. Il a pu ensuite être secouru par les marins du « Saint-André ». Après un arrêt cardiaque, malgré les efforts de réanimation de l'équipage assisté du médecin régulateur du SAMU maritime de Toulouse en liaison téléphonique par satellite, la victime de nationalité indonésienne (30 ans) a été déclarée décédée à 18h55. Le deuxième marin ainsi qu'un lieutenant du bord ont été victimes de blessures plus légères.



Au moment des faits, le navire faisait route vers l'archipel de Crozet pour pêcher la légine était à 585 milles nautiques (1000 kms) de Crozet et 950 milles nautiques (1760 kms) de La Réunion.



Le médecin régulateur du SAMU a souhaité que le patrouilleur polaire de la Marine Nationale «L'Astrolabe», qui faisait route également vers La Réunion, se déroute afin d'accompagner le « Saint-André » sur son trajet retour. Le point de ralliement a été fixé à environ 300 milles nautiques au sud de La Réunion dans la nuit de mercredi 18 à jeudi 19 juillet 2018. Le SAMU de Toulouse, le CROSS Réunion et l'armateur du navire restent en liaison avec l'équipage éprouvé par ce tragique événement de mer.



L'arrivée du « Saint-André » et de « l'Astrolabe » sont prévus vendredi 20 juillet 2018 en journée à La Réunion.