Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un mariage en or pour les époux Ouaratta Ce vendredi 16 juillet, les époux OUARATTA ont célébré leurs 50 ans de mariage. Un demi siècle d’amour pour Marie-Ange et Jean-Claude qui ont accueilli à leur domicile à Bellemène, le maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et son adjoint de quartier Jean-Noël JEAN-BAPTISTE.

C’est l’histoire d’une rencontre lors d’un « bal la poussière » chemin Pavé « ché band’ BALTHAZAR », se souvient Jean-Claude OURATTA dans un sourire. « Elle avait 16 ans, moi 24 ans. Nous avons dansé plusieurs fois ensemble et ce n’est que sur la troisième chanson que j’ai osé lui adresser la parole. »

De fil en aiguille, les amoureux se voient à la messe en cachette de leurs parents. « Quand on aime on ne compte par les kilomètres », confie Jean-Claude qui venait de Saint-Gilles-les-Bains pour rendre visite à sa bien-aimée à Bellemène. Quelques semaines plus tard, Jean-Claude fait son entrée chez les parents. Un moment vraisemblablement redouté par les prétendants à cette époque, « je savais que sa maman avait demandé au voisinage si j’étais un bon marmaille. Si j’avais été un mauvais garçon je ne l’aurais pas épousée. Dans ce temps là, on ne rigolait pas ! Les parents devaient se rencontrer avant le mariage. » Cinq mois après leur rencontre, le couple scelle leur union le 16 juillet 1971 à la mairie, puis à l’Église de Bellemène. Un souvenir impérissable puisque toute la famille était réunie.

Ancien ouvrier polyvalent, Jean-Claude a travaillé la terre, dans les champs de cannes, puis a été chauffeur routier, docker… « Je me souviens que le dimanche, je partais à pied de Bellemène pour arriver à Saint-Paul où je prenais le bus pour aller jusqu’à Saint-Denis, parfois jusqu’à Saint-Benoit où je commençais le travail le lundi. » Originaire de Saint-Gilles-Les-Bains, Jean-Claude a quitté son quartier pour fonder sa famille avec Marie-Ange. Ensemble, le couple aura 6 enfants et 4 petits-enfants. Leur fils, Jean-Alexandre OUARATTA est par ailleurs, un chef étoilé. Le premier Réunionnais à décrocher une étoile au Michelin. Une distinction qui fait la fierté de ses parents.

Pour célébrer ce demi siècle d’amour, le maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et Jean Noël JEAN-BAPTISTE, adjoint, ont tenu à féliciter les époux pour « l’exemple qu’ils représentent dans cette société. Vous êtes un modèle de solidarité, de respect et vous avez su transmettre des valeurs, comme le travail à vos enfants », complimente le maire de Saint-Paul avant de poursuive « votre lien indéfectible vous a permis de traverser les épreuves de la vie. Je rends hommage à toute cette vie ou, avec peu, vous avez fait beaucoup. » Le secret de leur relation ? « On ne s’est jamais quittés, nous sommes tout le temps ensemble, pas une dispute », révèle Marie-Ange en prenant en témoin sa jeune sœur présente lors de cet anniversaire.

En célébrant ces premières Noces d’or en tant que Maire de Saint-Paul, ce fut l’occasion pour Emmanuel SÉRAPHIN d’évoquer des souvenirs du quartier de Bellemène, la vie lontan à la fois difficile, mais ô combien si belle lorsqu’elle est racontée.







Dans la même rubrique : < > Mandela Day : Un jour pour rendre hommage à l’Homme de tous les combats 7ème édition de “Partir en livre” du 19 au 24 juillet à Saint-Paul