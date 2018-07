Un mariage en or pour le couple Cendrier

Le 28 juin dernier, Réola et Marc Alexis ont célébré, entourés de leur famille ainsi que de leurs amis, leurs noces d’or. 50 ans de bonheur pour ce couple qui s’est marié à l’Eglise de Bellemène en 1966.



C’est entouré de leurs 8 enfants (5 garçons et 3 filles), 17 petits-enfants et un arrière-petit-enfant, que le couple a célébré ce demi-siècle d’amour dans leur case à Bellemène. « Je ne m’attendais pas à ce qu’on atteigne ensemble 50 ans de mariage », confie Réola, femme au foyer. Marc Alexis, lui était un ancien agriculteur.



Le 7 juillet dernier, Patrick Dorla, conseiller municipal, leur a offert un magnifique bouquet de fleurs ainsi qu’un présent de la part de la collectivité en leur souhaitant tous nos vœux de bonheur.