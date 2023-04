Météo Un mardi toujours gris et humide

La vigilance jaune fortes pluies/orages est maintenue sur le département. Des averses localement instables sont attendues dans l'Ouest et le Sud. Par NP - Publié le Mardi 11 Avril 2023 à 06:12

Le bulletin du jour de Météo France:





Au lever du jour le ciel est encore très nuageux à couvert par des nuages élevés donnant un temps grisâtre mais dans un premier temps sans précipitations notables sauf peut être le long des côtes Est et Nord où une averse passagère ou deux restent possibles en matinée.



Au fil de la journée, les nuages se développent dans les hauts et le ciel s'assombrit. Les nuages deviennent menaçants et des averses localement instables sont possibles avec une petite préférence pour les régions de l'Ouest et du Sud.



Les températures sont de saison.



Le vent de secteur Nord-Est est modéré vers la Pointe de la Table et en Baie de la Possession avec des rafales voisines des 50km/h.



La mer est peu agitée à agitée de la Pointe au Sel à Sainte Suzanne avec une houle de Sud-Est entre 2 et 2 mètres 50.